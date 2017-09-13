«Марибор» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов словенский
«Марибор» сыграет с московским «Спартаком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Людски ВРТ» в Мариборе и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция
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