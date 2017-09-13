«Марибор» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов словенский «Марибор» сыграет с московским «Спартаком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Людски ВРТ» в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.