Матч «Марибор» - «Спартак» покажут на большом экране в центре Марибора

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Е между «Марибором» и московским «Спартаком» будет показан на большом экране в центре Марибора.

Как сообщает Primorsli Dnevnic, билеты на матч уже распроданы, однако спрос на них не уменьшается. В связи с этим было принято решение организовать фан-зону в центре Марибора и установить там большой экран.

Отметим, что для тех, кто успел купить билет, проезд в общественном транспорте в день игры будет бесплатным.



