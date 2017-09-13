Матч «Марибор» - «Спартак» покажут на большом экране в центре Марибора
Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Е между «Марибором» и московским «Спартаком» будет показан на большом экране в центре Марибора.
Как сообщает Primorsli Dnevnic, билеты на матч уже распроданы, однако спрос на них не уменьшается. В связи с этим было принято решение организовать фан-зону в центре Марибора и установить там большой экран.
Отметим, что для тех, кто успел купить билет, проезд в общественном транспорте в день игры будет бесплатным.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически