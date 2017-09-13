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Матч «Марибор» - «Спартак» покажут на большом экране в центре Марибора

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Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Е между «Марибором» и московским «Спартаком» будет показан на большом экране в центре Марибора.

Как сообщает Primorsli Dnevnic, билеты на матч уже распроданы, однако спрос на них не уменьшается. В связи с этим было принято решение организовать фан-зону в центре Марибора и установить там большой экран.

Отметим, что для тех, кто успел купить билет, проезд в общественном транспорте в день игры будет бесплатным.

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Марибор» – «Спартак»?


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