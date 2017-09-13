АПЛ подписала контракт со Sky на 600 миллионов фунтов

Телеканал Sky Sports заключил контракт на 600 миллионов фунтов с Английской футбольной лигой.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, соглашение, рассчитанное на пять лет, начнет действовать с сезона-2019/20.

Клубы получат право транслировать матчи в прямом эфире на своих официальных сайтах. В рамках сделки Sky будет проводить за сезон до 150 трансляций матчей английских футбольных лиг, исключая АПЛ. Стоимость новой сделки возрастет на 36% по сравнению с предыдущей — с £ 88,3 млн до примерно £ 120 млн в год. Кроме того, клубы получат право самостоятельно транслировать матчи, не попавшие в эфир Sky.