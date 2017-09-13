Александр Гуськов: СКА может остановить только СКА

Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны, эксперт и комментатор «Матч ТВ» Александр Гуськов ответил на актуальные вопросы.

- Что удивило на стартовом отрезке чемпионата КХЛ?

- Со знаком плюс – вертикальный взлет «Барыса». Казалось, команда из Казахстана лишилась ударной тройки, которая несколько сезонов задавала тон и была на виду во всей лиге. Закончил играть капитан Боченски, перешел в московское «Динамо» Бойд. Но клуб очень грамотно провел селекцию. На освободившиеся места пришли канадцы Вей и Фрэттин, которые еще за океаном играли в одном звене, квалифицированный защитник Диц. А Доус не только не уронил высоко поднятую планку, но стал забивать с каким-то удвоенным аппетитом. Мы всегда восхищались его броском, а в Подольске он показал себя и классным распасовщиком. Мог сделать хет-трик, но выйдя один на один с вратарем, отдал шайбу Вею, который забил в пустые ворота. Не удивлюсь, если новый капитан «Барыса» выиграет бомбардирскую гонку. Хотя Ковальчук и Мозякин решительно против.

Восхищения заслуживает работа тренера Евгения Корешкова, прошедшего школу Валерия Брагина в молодежной сборной. Теперь Корешков-младший возглавил клуб КХЛ, причем без приставки «и.о.». Сохранит ли набранный ход «Барыс»? Почему нет. Ведь его конкуренты на Востоке стабильностью похвастать не могут. Те же «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Авангард». Главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд после поражения от «Барыса» (2:4), когда на последней минуте третьего периода в ворота хозяев влетели три шайбы, вообще заявил о непрофессионализме своих подопечных.

- Кто способен остановить идущий без поражений СКА?

- Разве что сам СКА. Игра, которую показывают питерские армейцы на старте сезона, вызывает восхищение. Казалось, команда потеряла форвардов-лидеров Шипачева и Дадонова, лучшую в лиге бригаду большинства, но слабее от этого не стала. Вернулся после травмы Дацюк и… Павел – настоящий волшебник, способный зажечь любого партнера. Даром ли Олег Знарок начал подпускать в звено с ним и Ковальчуком молодого Барабанова? Чтобы тот брал уроки у большого мастера, прогрессировал. Дацюк создает в команде особый микроклимат. Недавно похвалил Прохоркина, назвал его одним из лучших центральных нападающих чемпионата. Тот ответил очень важным голом «Ладе» в весьма непростом матче.

Теоретически СКА может бросить вызов ЦСКА. Но московские армейцы в поиске правильной химии в звеньях, нового стиля. Яркие отрезки они чередуют с блеклыми, а то и провальными, как в матче с «Куньлунем». Не удался команде Игоря Никитина и матч за Кубок Открытия, в котором СКА продемонстрировал и класс, и порядок.