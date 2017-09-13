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Монфис снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Источник:  Tennis WorldКомментарии

Французский теннисист Гаэль Монфис, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, снялся с турнира в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Tennis World, Монфис продолжает восстанавливаться после травмы колена, из-за которой был вынужден по ходу матча четвертого круга US Open против бельгийца Дафида Гоффена.

Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 1 млн пройдет с 18 по 24 сентября.

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