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Клуб Сегунды продал больше абонементов, чем любой клуб РФПЛ

Источник:  El ComercioКомментарии

Хихонский «Спортинг» на сезон-2017/18 продал 24 307 абонементов.

Как сообщает El Comercio, это рекордный показатель в истории клуба, который по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры в Сегунду.

Кроме того, по этому показателю «Спортинг» превзошел любой из клубов РФПЛ. Для сравнения, чемпион России «Спартак» продал 23 529 абонементов, «Краснодар» — около 10 тысяч, а ЦСКА — около 8 тысяч.

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