Дмитрий Хомуха: Молодежи в ЦСКА стали доверять на деле, а не на словах

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.



- Не было опасений по первым 20-30 минутам что «Бенфика» так и продолжит давить, и в конце-концов дожмет?

- В составе ЦСКА много опытных футболистов, что неоднократно выступали в Лиге Чемпионов, - приводит слова Хомухи Rusfootball.Info - Натиск «Бенфики» был предсказуем, и было необходимо именно в эти 30 минут постараться сдержать этот порыв хозяев поля. Один мяч, к несчастью, все-таки пропустили, но в целом не дали развить соперникам этот успех. А свои шансы в атаке потом реализовали.



- ЦСКА попал по мнению многих после жеребьевки в жутковатую группу. После этого матча что-то изменилось?

- Ничего не изменилось. «Бенфика» вполне может успешно сыграть в Москве. В Лиге Чемпионов даже минутная расслабленность может привести к тому что соперник тебя накажет. Думаю что армейцы это прекрасно понимают.



- Увидели ли вы сегодня резерв, за счет которого ЦСКА может добавить, и добавить сильно? Не появился ли в этом плане какой-то оптимизм?

- Самый большой оптимизм в том, что не на словах, а на деле стали доверять молодым футболистам. А они, в свою очередь, это доверие оправдывают. Жемалетдинов, забивший 2 победных гола в двух матчах – это именно то, чего ждут болельщики. Когда воспитанник собственной академии так себя хорошо проявляет – это подспорье для остальных молодых футболистов.