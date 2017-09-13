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Дмитрий Хомуха: Молодежи в ЦСКА стали доверять на деле, а не на словах

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.

- Не было опасений по первым 20-30 минутам что «Бенфика» так и продолжит давить, и в конце-концов дожмет?
- В составе ЦСКА много опытных футболистов, что неоднократно выступали в Лиге Чемпионов, - приводит слова Хомухи Rusfootball.Info - Натиск «Бенфики» был предсказуем, и было необходимо именно в эти 30 минут постараться сдержать этот порыв хозяев поля. Один мяч, к несчастью, все-таки пропустили, но в целом не дали развить соперникам этот успех. А свои шансы в атаке потом реализовали.

- ЦСКА попал по мнению многих после жеребьевки в жутковатую группу. После этого матча что-то изменилось?
- Ничего не изменилось. «Бенфика» вполне может успешно сыграть в Москве. В Лиге Чемпионов даже минутная расслабленность может привести к тому что соперник тебя накажет. Думаю что армейцы это прекрасно понимают.

- Увидели ли вы сегодня резерв, за счет которого ЦСКА может добавить, и добавить сильно? Не появился ли в этом плане какой-то оптимизм?
- Самый большой оптимизм в том, что не на словах, а на деле стали доверять молодым футболистам. А они, в свою очередь, это доверие оправдывают. Жемалетдинов, забивший 2 победных гола в двух матчах – это именно то, чего ждут болельщики. Когда воспитанник собственной академии так себя хорошо проявляет – это подспорье для остальных молодых футболистов.

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

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