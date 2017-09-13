Станислав Галиев: Надо было обдумывать свою игру, когда не попадал в состав
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение в матче регулярного первенства КХЛ со «Спартаком».
«Тяжело сказать, насколько довольны качеством игры, нужно пересмотреть матч. Все старались, моменты создавали, но не реализовали. Нормально воспринял то, что пропустил два матча, ошибки у всех бывают. Нужно было задуматься над своей игрой, сделать выводы. У меня пока не идет игра? Тяжело сказать. Считаю, что сегодня наше звено нормально играло. Создавали моменты, боролись. Просто не можем забить пока», — цитирует Галиева официальный сайт «Ак Барса».
Матч
Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).
Место и дата
12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция