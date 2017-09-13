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ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена

Источник:  The New York TimesКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, сообщает New York Times.

В распоряжении издания оказалось письмо ВАДА, в котором говорится, что в связи с недоступностью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова дела в отношении 95 российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга, были закрыты.

 «Родченков, являющийся важным свидетелем, недоступен для дачи свидетельских показаний по неподконтрольным ВАДА причинам», —  говорится в письме.

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