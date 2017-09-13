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Александр Пашков: В Омске многие обламывали зубы, но у Скабелки есть шанс утвердиться

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о старте «Югры» и «Авангарда» в новом сезоне.

«Решение руководства «Югры» летом сделать ставку на Захаркина было сильным — во многом оно позволило клубу сохранить место в элите. Понятно, что тренерскому штабу, ранее работавшему в СКА и «Салавате», очень тяжело перестроиться и впервые вести сражения за места во второй половине таблицы. И все равно последние результаты «Югры» настораживают — команда пока не может адаптироваться к системе Захаркина. 0:7 — это тревожный для тренера сигнал.

Что касается Омска, то в этом городе с очень требовательными болельщиками многие тренеры, что называется, обламывали зубы. Но мне видится, что у Скабелки есть хороший шанс в «Авангарде» утвердиться. Для меня стало открытием, когда в переломные моменты на старте этого сезона — после турнира в Астане, а также поражений от ЦСКА и «Витязя» — обычно очень спокойный Владимир Шалаев эмоционально брал Скабелку под защиту, можно сказать, шел в прессе в бой за «Авангард». Это был риск, который не все руководители клубов на себя берут, порой предпочитая находиться где-то в тени и ждать развязки. Но, похоже, риск оправдывается — Омск постепенно набирает ход, смотрится более эффектно. А тренер, чувствуя доверие руководства и прикрытую спину, получил возможность придержать кое-кого из ветеранов, усилить конкуренцию в команде, дать шанс молодым», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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