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Массимо Каррера: «Спартак» ждет трудный матч

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».

— На какую из российских команд похож «Марибор»?
— Думаю, «Марибор» является сильнейшей словенской командой, - приводит слова Карреры официальный сайт «Спартака». Они выиграли множество чемпионатов и Кубков Словении, поэтому завтра нас ждет нелегкий матч.

— Почему решили не проводить здесь тренировку?
— Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.

— Вы считаете эту встречу важнейшей. Вам неудобно играть самый важный матч первым?
— Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.

— Вчера бывший тренер «Марибора» в интервью словенским СМИ заявил, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Что можете ему ответить?
— Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а завтрашняя игра все покажет и рассудит нас.

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Марибор» – «Спартак»?

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