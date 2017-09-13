Массимо Каррера: «Спартак» ждет трудный матч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».

— На какую из российских команд похож «Марибор»?

— Думаю, «Марибор» является сильнейшей словенской командой, - приводит слова Карреры официальный сайт «Спартака». Они выиграли множество чемпионатов и Кубков Словении, поэтому завтра нас ждет нелегкий матч.



— Почему решили не проводить здесь тренировку?

— Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.



— Вы считаете эту встречу важнейшей. Вам неудобно играть самый важный матч первым?

— Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.



— Вчера бывший тренер «Марибора» в интервью словенским СМИ заявил, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Что можете ему ответить?

— Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а завтрашняя игра все покажет и рассудит нас.