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Андрей Воронцевич: Сборная России прибавляет от игры к игре

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от матча 1/4 Евробаскета против команды Греции.

«От себя и от ребят могу сказать, что никто не будет тушеваться и жалеть соперника. При этом не стоит переоценивать не только соперника, но и себя. Мы пока еще ничего не добились, хотя добавляем от игры к игре, это заметно всем. Появляется сплоченность, улучшается взаимопонимание на площадке. Мы, как и все оставшиеся на турнире сборные, хотим бороться за медали. Но важно, что после успешной игры в 1/8 финала против хорватов корону мы не надеваем», – приводит слова Воронцевича ТАСС.

Матч

Греция - Россия

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция


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