Андрей Кириленко: Сборная Греции сильна своим опытом

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евробаскета против команды Греции.



«В первую очередь Греция сильна своим опытом. Слукас, Калатес, Прентезис, Папаниколау, Паппас, Бурусис, Адетокумбо-младший — все эти баскетболисты играют весомую роль в ведущих клубах Евролиги. Они умеют показывать свой максимум под давлением, умеют чувствовать момент, когда можно дожать соперника. Если греческие команды забивают 2–3 раза подряд, то у них включается режим «горячего броска» и они бегут вперед, как ужаленные. Поэтому нашей сборной важно играть с ними в том же ключе, что и с хорватами. Когда ты контролируешь себя и правильно реагируешь на небольшие провалы, ты не расстраиваешься, не нервничаешь и не начинаешь апеллировать к арбитру», – цитируют Кириленко «Известия».