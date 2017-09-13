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Андрей Кириленко: Сборная Греции сильна своим опытом

Источник:  ИзвестияКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евробаскета против команды Греции.

«В первую очередь Греция сильна своим опытом. Слукас, Калатес, Прентезис, Папаниколау, Паппас, Бурусис, Адетокумбо-младший — все эти баскетболисты играют весомую роль в ведущих клубах Евролиги. Они умеют показывать свой максимум под давлением, умеют чувствовать момент, когда можно дожать соперника. Если греческие команды забивают 2–3 раза подряд, то у них включается режим «горячего броска» и они бегут вперед, как ужаленные. Поэтому нашей сборной важно играть с ними в том же ключе, что и с хорватами. Когда ты контролируешь себя и правильно реагируешь на небольшие провалы, ты не расстраиваешься, не нервничаешь и не начинаешь апеллировать к арбитру», – цитируют Кириленко «Известия».

Матч

Греция - Россия

Место и дата

13 сентября 18:45, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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