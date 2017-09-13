Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур- : -ЦСКА
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Марибор- : -Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Урала»: Команда хочет попасть в еврокубки

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Президент уфимского «Урала» Марат Марданов, рассказал о задачах, которые стоят перед командной в нынешнем сезоне.

«Задачи на текущий сезон не меняются. Я хочу отметить, что у нас одна из самых молодых команд в Суперлиге. Руководство республики поставило нам важную и серьезную задачу – мы должны растить своих молодых игроков. Поэтому мы пригласили Даниэле Баньоли, чтобы дать толчок нашим молодым талантам. Задача-минимум на этот сезон – попасть в восьмерку. И конечно, мы хотим попасть в еврокубковую зону. Глава республики отслеживает наши результаты, он очень требователен», – приводит слова слова Марданова «Бизнес Online».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Гранкин: Несколько матчей и «Белогорье» разгонитсяСвязующий «Белогорья» Сергей Гранкин прокомментировал победу над командой «Югра-Самотлор» (3:1) в стартовом матче чемпионата России и свой дебют за белгородский клуб.Юрий Чередник: «Енисей» совершал глупые ошибки в матче с «Югрой»Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение от «Газпрома-Югра» в первом туре российской Суперлиги со счетом 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 22:25).Константин Брянский: Игроки «Факела», игравшие в сборной, сильно опустошеныГлавный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» в первом туре российской Суперлиги со счетом 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:16, 15:13).Пламен Константинов: Плохо, что игроки сборных приехали только вчераГлавный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов поделился впечатлениями после победы над «Динамо-ЛО» в первом туре российской Суперлиги со счетом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:18).Пламен Константинов: Сборников, которые победили на чемпионате Европы, увидел вчера вечеромГлавный тренер «Локомотива» Пламен Константинов поделился мнением о матче 1-го тура Суперлиги против «Динамо-ЛО» (3:1).
Футбол
Марио Фернандес: Мы ехали в Лиссабон побеждать
Футбол
Руй Витория: Результат матча с ЦСКА несправедлив
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» надо было использовать моменты в первом тайме
Футбол
Александр Бубнов: Шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Суперлига
Суперлигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости