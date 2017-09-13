Президент «Урала»: Команда хочет попасть в еврокубки

Президент уфимского «Урала» Марат Марданов, рассказал о задачах, которые стоят перед командной в нынешнем сезоне.

«Задачи на текущий сезон не меняются. Я хочу отметить, что у нас одна из самых молодых команд в Суперлиге. Руководство республики поставило нам важную и серьезную задачу – мы должны растить своих молодых игроков. Поэтому мы пригласили Даниэле Баньоли, чтобы дать толчок нашим молодым талантам. Задача-минимум на этот сезон – попасть в восьмерку. И конечно, мы хотим попасть в еврокубковую зону. Глава республики отслеживает наши результаты, он очень требователен», – приводит слова слова Марданова «Бизнес Online».