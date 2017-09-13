СКА – «Автомобилист». Войнов вышел на открытую раскатку, Карпов отсутствует (фото)
СКА готовится к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
Как сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», все хоккеисты петербургского клуба, кроме нападающего Максима Карпова, принимают участие в открытой раскатке перед игрой с командой из Екатеринбурга.
Также на лед вышел защитник Вячеслав Войнов, который с февраля 2017 года не играл за армейцев из-за травмы, полученной в матче с «Торпедо».
Напомним, встреча пройдет 13 сентября в Петербурге, начало игры в 19:30.
Матч
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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