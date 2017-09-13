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СКА – «Автомобилист». Войнов вышел на открытую раскатку, Карпов отсутствует (фото)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА готовится к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Как сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», все хоккеисты петербургского клуба, кроме нападающего Максима Карпова, принимают участие в открытой раскатке перед игрой с командой из Екатеринбурга. 

Также на лед вышел защитник Вячеслав Войнов, который с февраля 2017 года не играл за армейцев из-за травмы, полученной в матче с «Торпедо».  

Напомним, встреча пройдет 13 сентября в Петербурге, начало игры в 19:30. 

Матч

СКА - Автомобилист

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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