Владимир Федосов: СКА два года не выигрывал у «Автомобилиста», это о чем-то говорит
Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
- Для вас раскатка обычная, а для журналистов историческая. Как вам кажется, решение открыть занятия для журналистов - правильное?
- Думаю, лига движется в правильном направлении, берем многое из НХЛ. Там даже во время матчей интервью берут. Будем привыкать к этому.
- С тренерским штабом советовались, принимая это решение?
- Да, пресс-атташе пришел и спросил - можно ли присутствовать журналистам на тренировке. Мы разрешили. Вот и все.
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- Мы впервые увидели Вячеслава Войнова. Он давно тренируется с командой?
- Он уже готов играть, но он в списке травмированных до 21 сентября.
- Значит, он может поехать на выездную серию?
- Он однозначно поедет на серию, никаких проблем нет.
- А Антон Белов?
- Он готов играть, с «Металлургом» будет в составе.
- Специально как-то готовитесь к «Автомобилисту»?
- Никаких особенных нюансов нет, готовимся по своей программе. Мы два года у них не выигрывали, это о чем-то говорит: хорошая и грамотная команда.
- На тренировке в сочетании были Каблуков-Мальцев-Дергачев. Это значит, что в таком составе они и сыграют с «Автомобилистом»?
- Да. Михаил Мальцев сыграет центрфорварда.
- В воротах будет Коскинен?
- Да, ротация два через два сохраняется, - приводит слова Федосова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, встреча пройдет 13 сентября в Петербурге, начало игры в 19:30.
Матч
Место и дата
13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция