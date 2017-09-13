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Владимир Федосов: СКА два года не выигрывал у «Автомобилиста», это о чем-то говорит

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». 

- Для вас раскатка обычная, а для журналистов историческая. Как вам кажется, решение открыть занятия для журналистов - правильное? 
- Думаю, лига движется в правильном направлении, берем многое из НХЛ. Там даже во время матчей интервью берут. Будем привыкать к этому. 

- С тренерским штабом советовались, принимая это решение? 
- Да, пресс-атташе пришел и спросил - можно ли присутствовать журналистам на тренировке. Мы разрешили. Вот и все. 

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- Мы впервые увидели Вячеслава Войнова. Он давно тренируется с командой?
- Он уже готов играть, но он в списке травмированных до 21 сентября. 

- Значит, он может поехать на выездную серию?
- Он однозначно поедет на серию, никаких проблем нет.

- А Антон Белов?
- Он готов играть, с «Металлургом» будет в составе. 

- Специально как-то готовитесь к «Автомобилисту»?
- Никаких особенных нюансов нет, готовимся по своей программе. Мы два года у них не выигрывали, это о чем-то говорит: хорошая и грамотная команда.

- На тренировке в сочетании были Каблуков-Мальцев-Дергачев. Это значит, что в таком составе они и сыграют с «Автомобилистом»?
- Да. Михаил Мальцев сыграет центрфорварда.

- В воротах будет Коскинен?
- Да, ротация два через два сохраняется, - приводит слова Федосова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, встреча пройдет 13 сентября в Петербурге, начало игры в 19:30. 

Матч

СКА - Автомобилист

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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