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Павел Дацюк: Открытая раскатка? Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов утром перед игрой

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Капитан СКА Павел Дацюк поделился ожиданиями от регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». 

- Для журналистов сегодня историческое событие - первая открытая раскатка в истории СКА в КХЛ. Как вам кажется, это правильное решение?
- Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов утром перед игрой: о чем они думают и как настраиваются? Это правильное решение и хорошая традиция.

- О чем думает этим утром хоккеист Павел Дацюк?
- Думает об игре и о том, что «Автомобилист» часто в последнее время обыгрывал СКА. Они и в этом матче будут настроены на 100 процентов, игра будет тяжелая. И, конечно, Павел думает, что на матч придет полный стадион, будет хорошая атмосфера. 

- Готовитесь сделать хет-трик?
- Я готовлюсь к этому каждую игру, но в моей карьере он у меня был всего один. Поэтому стоит переосмыслить свою подготовку.

- Линус Умарк в интервью сказал, что вы копируете его финты. Как такое получилось?
- Не знаю, о чем он говорит.

- Он имел в виду буллит с перекидыванием вратаря.
- Ага. Интересно. На самом деле мне тяжело сказать, кто и кого копирует. Любой красивый гол достоин внимания. И еще надо посмотреть, кто и когда это все придумывает, - приводит слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, встреча пройдет 13 сентября в Петербурге, начало игры в 19:30. 

Матч

СКА - Автомобилист

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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