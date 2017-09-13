Калачев – лучший игрок «Ростова» в матче с «Арсеналом»

На официальном сайта «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбрали лучше игрока своей команды в матче 9-го тура РФПЛ против «Арсенала» (2:2).

Победителем стал полузащитник Тимофей Калачев, который забил второй гол своей команды в этом матче.

В нынешнем сезоне на счету Калачева 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

В ближайшем туре «Ростов» в гостях сыграет с ЦСКА. Игра начнется 16 сентября, в 16:30.