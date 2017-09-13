Берни Экклстоун: Не понимаю, почему «Макларену» будет лучше с «Рено», чем с «Хондой».

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о решении «Макларена» отказаться от моторов «Хонды» и подписать контракт на поставку двигателей «Рено».

«Сделка с «Рено завершена, – приводит F1i.com слова Экклстоуна. – (Фернандо) Алонсо сказал, что это суперновость. Но я не понимаю, почему «Макларену» будет лучше с «Рено», чем с «Хондой».

В проблемах «Макларена» была виновата не «Хонда», а он сам. Каждый день команда боролась с «Хондой» вместо того, чтобы работать с ней, что выглядело немного глупо».

Напомним, накануне стало известно о том, что «Макларен» и «Хонда» договорились о разрыве контракта на поставку двигателей. Контракт британской команды с «Рено» будет рассчитан на три года.

В нынешнем сезоне «Макларен» занимает девятое место в Кубке конструкторов, набрав 11 очков после 13 этапов.

14-й этап сезона пройдет 15-17 сентября в Сингапуре.