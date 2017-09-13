Андрес Иньеста: Мы контролировали игру, у «Ювентуса» почти не было шансов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0) на «Камп Ноу».

«Если командная работа получается, мы все становимся лучше, – приводит Football Italia слова Иньесты. – Я доволен индивидуальными и командными действиями.

Всегда сложно выигрывать на старте у такой команды, как «Ювентус». Мы здорово контролировали игру. У соперника почти не было голевых моментов, так что мы провели хороший матч.

Продление контракта? Пока ничего не могу сказать. Как только будут новости, вы о них узнаете. Меня волнует только то, что происходит на поле. Я хочу быть счастливым, а также чтобы все складывалось хорошо.

Команду я ставлю выше личных целей. И я рад тому, как все сложилось. В прошлом году у меня был небольшой спад. Все дело в травме, которая ломает твой ритм».

Напомним, в матче с «Ювентусом» 33-летний испанец сделал голевую передачу. Дубль в ворота чемпионов Италии оформил аргентинец Лионель Месси, еще один гол на счету хорвата Ивана Ракитича.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча