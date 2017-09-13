Андрес Иньеста: Мы контролировали игру, у «Ювентуса» почти не было шансов
Полузащитник «Барселоны»
Андрес Иньеста подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом»
(3:0) на «Камп Ноу».
«Если командная работа получается, мы все становимся лучше, – приводит Football Italia слова Иньесты. – Я доволен индивидуальными и командными действиями.
Всегда сложно выигрывать на старте у такой команды, как «Ювентус». Мы здорово контролировали игру. У соперника почти не было голевых моментов, так что мы провели хороший матч.
Продление контракта? Пока ничего не могу сказать. Как только будут новости, вы о них узнаете. Меня волнует только то, что происходит на поле. Я хочу быть счастливым, а также чтобы все складывалось хорошо.
Команду я ставлю выше личных целей. И я рад тому, как все сложилось. В прошлом году у меня был небольшой спад. Все дело в травме, которая ломает твой ритм».
Напомним, в матче с «Ювентусом» 33-летний испанец сделал голевую передачу. Дубль в ворота чемпионов Италии оформил аргентинец Лионель Месси, еще один гол на счету хорвата Ивана Ракитича.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)
Голы
Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста
Предупреждения:
Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция