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Марина Черкасова: Изменение системы оценок уравняет фигуристов

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Советская фигуристка Марина Черкасова прокомментировала возможное изменение системы оценок в фигурном катании.

«Здесь появляются вопросы к тому, насколько при этом соблюдается спортивный принцип. Некоторые спортсмены идут на сложные элементы, а другие просто не прыгают. Конечно, это уравнивает всех, что не очень красиво.

Также к зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года ISU может заменить привычные короткую и произвольную программы на артистическую и техническую. Если это будет принято, я думаю, подготовительная программа начнет меняться уже сейчас. В спортивных школах начнут тренировать детей иначе, чтобы впоследствии никого не переучивать, — полагает Марина Черкасова. — Что касается разделения короткой и произвольной программы на техническую и артистическую, то это тоже упростит некоторым спортсменам путь к медалям. Кто-то будет упирать на артистизм, а кто-то — на катание», - цитирует Черкасову «Собеседник».

Напомним, ранее сообщалось, что ISU запланировал революционные изменения в фигурном катании. В сезоне 2018/19 может быть значительно понижена «стоимость» четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном, а также частично снижена «цена» тройных прыжков и выбросов.

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