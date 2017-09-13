Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Победа ЦСКА над лиссабонской «Бенфикой» позволила России оторваться от Португалии и приблизиться к Франции в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает «Спорт День за Днем».



ЦСКА со счетом 2:1 победил в гостях португальский клуб в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, что принесло России 0,4 балла в таблицу коэффициентов (2 очка за победу, деленное на количество команд, стартующих в еврокубках от страны). Лиссабонский «Спортинг», который в гостях обыграл греческий «Олимпиакос» (3:2), принес Португалии 0,334 балла. Суммарный коэффициент России, идущей в таблице шестой, составляет 44,582 балла, а Португалии, занимающей седьмую позицию, 41,082 балла.



Идущая пятой Франция во вторник также заработала 0,334 балла. ПСЖ на выезде обыграл шотландский «Селтик» (5:0), суммарный коэффициент страны составляет 47,415 балла.