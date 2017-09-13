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Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика» после матча ЛЧ

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не стал жать руку защитнику шотландского «Селтика» Энтони Ралстону после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает RT.

18-летний шотландец по ходу матча персонально действовал против Неймара, неоднократно нарушая правила на бразильце, и получил за это желтую карточку от арбитра.

По окончании игры, когда Ралстон подошел извиниться, Неймар отказался пожать ему руку и что-то высказал, закрыв рот рукой.

Слова бразильца явно не понравились шотландцу, и тот уже намеревался ответить, но в разгорающийся конфликт вмешались одноклубники Неймара, в частности Марко Вератти, который что-то сказал Ралстону и отвел его в сторону от бразильца.

Матч

Селтик - ПСЖ - 0:5 (0:3)

Голы

Неймар 19 (0:1). Мбаппе 34 (0:2). Кавани 40 (0:3 - пен.). Лустиг 83 (0:4 - автогол). Кавани 85 (0:5).

Состав

Селтик: Гордон, Ралстон, Тирни, Шимунович, Лустиг, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Браун, Робертс (Форрест, 78), Синклер, Гриффитс (Эдуард, 69)

ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Алвес, Маркиньос, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Верратти, Мбаппе (Ло Сельсо, 85), Кавани, Неймар

Предупреждения:

Шимунович, 39; Ралстон, 53 - Неймар, 76

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 сентября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция

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