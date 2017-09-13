Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика» после матча ЛЧ
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не стал жать
руку защитнику шотландского «Селтика» Энтони Ралстону после матча 1-го тура
группового этапа Лиги чемпионов, сообщает RT.
18-летний шотландец по ходу матча персонально действовал против Неймара, неоднократно нарушая правила на бразильце, и получил за это желтую карточку от арбитра.
По окончании игры, когда Ралстон подошел извиниться, Неймар отказался пожать ему руку и что-то высказал, закрыв рот рукой.
Слова бразильца явно не понравились шотландцу, и тот уже намеревался ответить, но в разгорающийся конфликт вмешались одноклубники Неймара, в частности Марко Вератти, который что-то сказал Ралстону и отвел его в сторону от бразильца.
Neymar and Ralston. Friends and good manners will carry you where money won't go. pic.twitter.com/fTMvXLJRc9— Sally McQueen (@SallyMcQueen11) 12 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Неймар 19 (0:1). Мбаппе 34 (0:2). Кавани 40 (0:3 - пен.). Лустиг 83 (0:4 - автогол). Кавани 85 (0:5).
Состав
Селтик: Гордон, Ралстон, Тирни, Шимунович, Лустиг, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Браун, Робертс (Форрест, 78), Синклер, Гриффитс (Эдуард, 69)
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Алвес, Маркиньос, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Верратти, Мбаппе (Ло Сельсо, 85), Кавани, Неймар
Предупреждения:
Шимунович, 39; Ралстон, 53 - Неймар, 76
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 сентября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция