Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика» после матча ЛЧ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не стал жать руку защитнику шотландского «Селтика» Энтони Ралстону после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает RT.



18-летний шотландец по ходу матча персонально действовал против Неймара, неоднократно нарушая правила на бразильце, и получил за это желтую карточку от арбитра.

По окончании игры, когда Ралстон подошел извиниться, Неймар отказался пожать ему руку и что-то высказал, закрыв рот рукой.

Слова бразильца явно не понравились шотландцу, и тот уже намеревался ответить, но в разгорающийся конфликт вмешались одноклубники Неймара, в частности Марко Вератти, который что-то сказал Ралстону и отвел его в сторону от бразильца.

Neymar and Ralston. Friends and good manners will carry you where money won't go. pic.twitter.com/fTMvXLJRc9