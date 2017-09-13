Вячеслав Быков: Не нужно ругать Овечкина. Он не виноват!

Известный тренер Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию Александра Овечкина.

Как известно, Овечкин обещал поехать на Олимпиаду, но ИИХФ отказалась брать на Игры хоккеистов с заокеанскими контрактами.

- Это проблема совершенно не Александра Овечкина. Это между профсоюзом игроков и НХЛ, - считает Быков. – Вот эти две организации должны найти общий язык. Овечкин же стал заложником ситуации, как и многие другие игроки.

Но то желание и рвение, с чем Овечкин хотел поехать на Олимпиаду, заслуживают уважения. Он делал громкие заявления для того, чтобы создать давление на НХЛ. Александр хотел что-то поменять. Старался не только ради себя, но и других хоккеистов лиги. Все ведь хотели поехать в Пхенчхан.

Это сильный именитый игрок, к нему могли прислушаться. Но этого мы не увидели, и ситуация получилась тупиковой.