Вячеслав Быков: Мы создали тройку в СКА, но сделать пятерку не получилось

Известный тренер Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Мы пробовали делать как Виктор Тихонов в ЦСКА, когда в СКА создавали тройку Панарин – Шипачев – Дадонов. Пытались искать людей, которые с листа находили общий язык, радовались на льду, творили, - говорит Быков. - Это аналитическая работа, связанная с познанием игрока как мастера и личности. Это очень интересный трудоемкий процесс.

Но не каждый тренер готов играть в такой хоккей. Тут много возни, большой объем работы. И не все хоккеисты способны к этому. Нужно находить универсальных защитников, надежно играющих в обороне и правильно читающих мысли партнеров при подключении к атаке. Для этого необходимы правильные игроки.

Вот нам в СКА не удалось создать именно пятерку. Мы пробовали разных защитников, где-то получалось. И с каждой тренировкой они находили взаимопонимание, чтобы действия выходили отточенными. Но к сожалению, четко выраженной пары не получилось.