Вячеслав Быков: Тихонов создал пятерку, которая творила бы чудеса!

Известный тренер Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Желание создавать тройки и пятерки было у Виктора Тихонова постоянно. Так, к нам в свое время подбирали Сережу Старикова, Игоря Стельнова, Алексея Гусарова, Володю Константинова… А в нападении – Саша Герасимов, Миша Васильев… Из разрозненных ребят Тихонов хотел создать монолит. Вылепить еще одну пятерку, которая бы дополняла первую.

Такая идея у Тихонова сидела в голове всегда. И сразу после Кубка Канады, где-то в 1988-1989 году он создал гениальную на тот момент тройку Буре – Федоров – Могильный. Плюс тогда в защите был Володя Малахов, и к этой пятерке стали подключать Володю Константинова.

Если бы эти ребята не уехали в НХЛ, сборная СССР получила бы грандиозное звено! Парни ворвались в хоккей такой кометой, у них было столько желания, рвения, таланта, энтузиазма, качества, технического оснащения, что все диву давались. И у каждого характер был такой правильный. Ну что вы, эта пятерка творила бы чудеса!