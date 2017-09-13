Спортивную карьеру можно предсказать

Для того, чтобы это выяснить, достаточно просто взглянуть на человека. Точнее – на его указательный и безымянный пальцы. Сотрудники Университета Северной Дакоты выяснили, соотношение их длины – показатель уровня эстрогена и тестостерона, которые появляются у человека на стадии внутриутробного развития.

Как правило, у женщин соотношение больше, то есть безымянный палец короче указательного. Специалисты уверены, это соотношение может предсказать грядущие спортивные успехи. Если соотношение большое – увы. Если нет – может ожидать реальный успех в спорте. Исследование показало, у баскетболистов, футболистов расстояние между пальцами намного меньше, чем у людей, не занимающихся спортом серьезно. Также люди с небольшим соотношением отлично проявляют себя и в других видах спорта.

Это связано с тем, что уровень тестостерона влияет на развитие именно тех внутренних органов, благодаря которым возможны высокие спортивные достижения.

Также, именно у людей с таким соотношением длины пальцев активнее работает правая часть мозга, благодаря чему неплохо развиты визуально-пространственные и когнитивные способности. Именно эти качества важны в тех видах спорта, которые требуют своевременного принятия тактических решений.