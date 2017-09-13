Эрнесто Вальверде: У меня есть чувство: когда Месси получает мяч – будет что-то хорошее

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0) на «Камп Ноу» отметил игру автора дубля аргентинца Лионеля Месси.

«У меня есть чувство: когда Месси получает мяч, что-то будет. И это будет что-то хорошее для нас, – приводит Marca слова Вальверде. – Лео забил удивительный гол. Удача теперь на его стороне.

Он может забить из любого положения. Он один из самых важных игроков в истории клуба. Так что это нормально говорить о нем в восторженных тонах.

Мы играли против финалиста прошлого сезона. И здорово начинать турнир с победы. Все понимали, что эта игра потребует терпения от нас.

«Ювентус» – отличный соперник. Мы играли очень хорошо и одержали важную победу. Команда постепенно прибавляет. Мы понимаем, чего хотим, и добавили эту победу к трем – в чемпионате. Это хорошо для уверенности».

Напомним, Месси сделал дубль в ворота «Ювентуса», еще один гол забил хорват Иван Ракитич.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча