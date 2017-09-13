Эрнесто Вальверде: У меня есть чувство: когда Месси получает мяч – будет что-то хорошее
Главный тренер «Барселоны»
Эрнесто Вальверде после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом»
(3:0) на «Камп Ноу» отметил игру автора дубля аргентинца Лионеля Месси.
«У меня есть чувство: когда Месси получает мяч, что-то будет. И это будет что-то хорошее для нас, – приводит Marca слова Вальверде. – Лео забил удивительный гол. Удача теперь на его стороне.
Он может забить из любого положения. Он один из самых важных игроков в истории клуба. Так что это нормально говорить о нем в восторженных тонах.
Мы играли против финалиста прошлого сезона. И здорово начинать турнир с победы. Все понимали, что эта игра потребует терпения от нас.
«Ювентус» – отличный соперник. Мы играли очень хорошо и одержали важную победу. Команда постепенно прибавляет. Мы понимаем, чего хотим, и добавили эту победу к трем – в чемпионате. Это хорошо для уверенности».
Напомним, Месси сделал дубль в ворота «Ювентуса», еще один гол забил хорват Иван Ракитич.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)
Голы
Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста
Предупреждения:
Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция