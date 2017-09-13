Допинг-проба «Б» чемпиона UFC Джонса показала положительный результат

Допинг-проба «Б» чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса показал положительный результат на наличие запрещенного препарата.

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на MMA Junkie со ссылкой на вице- президента организации Джеффа Новицки, бойцу грозит дисквалификация сроком до четырех лет, а также лишение звания чемпиона.

30-летний Джонс сдал положительную допинг-пробу 28 июля перед титульным боем с Даниэлем Кормье. Бой завершился победой Джона нокаутом в третьем раунде.

Позднее в крови чемпиона был обнаружен препарат туринабол.

Теперь 30-летнему Джонсу грозит дисквалификация сроком до четырех лет, кроме того, он должен быть лишен титула UFC в полутяжелом весе.

Отметим, ранее Джонс уже отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.