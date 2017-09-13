Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур0 : 1ЦСКА
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Марибор- : -Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Допинг-проба «Б» чемпиона UFC Джонса показала положительный результат

Источник:  Газета.RuКомментарии

Допинг-проба «Б» чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса показал положительный результат на наличие запрещенного препарата.

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на MMA Junkie со ссылкой на вице- президента организации Джеффа Новицки, бойцу грозит дисквалификация сроком до четырех лет, а также лишение звания чемпиона.

30-летний Джонс сдал положительную допинг-пробу 28 июля перед титульным боем с Даниэлем Кормье. Бой завершился победой Джона нокаутом в третьем раунде.

Позднее в крови чемпиона был обнаружен препарат туринабол.

Теперь 30-летнему Джонсу грозит дисквалификация сроком до четырех лет, кроме того, он должен быть лишен титула UFC в полутяжелом весе.

Отметим, ранее Джонс уже отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бруна Эллен - восходящая звезда бразильского ММАБруна Эллен - восходящая звезда бразильского ММАСегодня героиней рубрики «Девушка дня» стала 21-летняя красавица из Бразилии Бруна Эллен.M-1 Challenge 83. Албагачиев сразится против Хисамутдинова23 сентября в Казани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.M-1 Challenge 84. Титул чемпиона в среднем весе оспорят Магальяэш и Фролов27 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир M-1 Challenge 84.Шевченко собирается подать апелляцию на результат боя с НуньесВалентина Шевченко, представляющая Киргизию, заявила, что собирается подать протест на результат поединка против бразильянки Аманды Нуньес.Сосновский выбыл из карда турнира UFC в ПиттсбургеРоссийский боец тяжелой весовой категории Дмитрий Сосновский (8 побед, 0 поражений) не примет участие в турнире по смешанным елиноборствам UFC Fight Night 116, который состоится 17 сентября в Питтсбурге (США).
Хоккей
Вячеслав Быков: Не нужно ругать Овечкина. Он не виноват!
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол
Андрес Иньеста: Мы контролировали игру, у «Ювентуса» почти не было шансов
Другие
ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена
все новости
Джон Джонс
Джон Джонсвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства