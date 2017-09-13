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Владимир Федосов: Войнов уже готов играть и поедет на выездную серию

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о состоянии защитника армейцев Вячеслава Войнова. 

- Войнов уже готов играть и поедет на выездную серию, - приводит слова Федосова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Войнов принял участие в открытой раскатке перед игрой с «Автомобилистом»

Напомним, 18 февраля 2017 года в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» Войнов получил травму, из-за которой не смог продолжить встречу. В начале первого периода игрок армейцев ударился ногой об борт и после этого ушел в раздевалку вместе с врачом команды. На льду 27-летний хоккеист провел 48 секунд. 

Ближайший матч СКА проведет 13 сентября в Петербурге против «Автомобилиста». Начало игры в 19:30. 

Следующая выездная серия команды Знарка начнется 21 числа матчем в Омске против «Авангарда», затем петербуржцы сыграют 23 сентября с «Югрой», 25-го - с «Барысом», 27-го - с «Сибирью», 2 октября - с «Локомотивом» и завершится серия 4 числа в Уфе игрой против «Салавата Юлаева».  

Матч

СКА - Автомобилист

Место и дата

13 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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