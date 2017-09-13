Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур0 : 1ЦСКА
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Марибор- : -Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Александр Головин избежал травмы в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

«У Головина ничего серьёзного, ногу свело просто», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 21-летний полузащитник провел на поле 87 минут, после чего был замен на полузащитника Константина Кучаева. Уходя с поля, Головин заметно прихрамывал.

ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Португалии. Пропустив на 50-й минуте от швейцарца Хариса Сеферовича, российская команда отыгралась через 13 минут благодаря пенальти, реализованному бразильцем Витиньо. А через восемь минут 20-летний дебютант Лиги чемпионов Тимур Жамалетдинов забил победный гол.

Добавим, что на 43-й минуте Головин получил желтую карточку.

Во втором туре 27 сентября ЦСКА сыграет дома с «Манчестер Юнайтед».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Бенфика - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).

Состав

Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)

Предупреждения:

Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жамалетдинов – новый победный талисман ЦСКА. 10 фактов по матчу с «Бенфикой»Жамалетдинов – новый победный талисман ЦСКА. 10 фактов по матчу с «Бенфикой»«Советский спорт» отмечает 10 интересных фактов по итогам матча Лиги чемпионов «Бенфика» – ЦСКА.Александр Селихов: Каррера оставил за Ребровом место в старте, это правильноВратарь «Спартака» Александр Селихов высказал мнение по поводу того, что он, перейдя в стан красно-белых в прошлом сезоне, стал вторым номером команды.Жорди Альба: Вальверде отлично передает свои идеи командеЗащитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о победе над «Ювентусом» (3:0) на «Камп Ноу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.Ломовые кони, взысканные фортуной. Колонка КушанашвилиЛомовые кони, взысканные фортуной. Колонка КушанашвилиЯ объявляю матч супротив «Бенфики» лучшим покамест матчем ЦСКА в сезоне.«Бесперспективный» и «недостойный». Герой Лиги чемпионов заткнул всех за неделю«Бесперспективный» и «недостойный». Герой Лиги чемпионов заткнул всех за неделюУ Тимура Жамалетдинова, который принес ЦСКА победу над «Бенфикой», непростая история. И теперь в ней много тех, кто оказался не прав.
Хоккей
Вячеслав Быков: Не нужно ругать Овечкина. Он не виноват!
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол
Андрес Иньеста: Мы контролировали игру, у «Ювентуса» почти не было шансов
Другие
ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости