Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»
Полузащитник ЦСКА
Александр Головин избежал травмы в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой»
(2:1) на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.
«У Головина ничего серьёзного, ногу свело просто», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, 21-летний полузащитник провел на поле 87 минут, после чего был замен на полузащитника Константина Кучаева. Уходя с поля, Головин заметно прихрамывал.
ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Португалии. Пропустив на 50-й минуте от швейцарца Хариса Сеферовича, российская команда отыгралась через 13 минут благодаря пенальти, реализованному бразильцем Витиньо. А через восемь минут 20-летний дебютант Лиги чемпионов Тимур Жамалетдинов забил победный гол.
Добавим, что на 43-й минуте Головин получил желтую карточку.
Во втором туре 27 сентября ЦСКА сыграет дома с «Манчестер Юнайтед».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция