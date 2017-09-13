Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин избежал травмы в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

«У Головина ничего серьёзного, ногу свело просто», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 21-летний полузащитник провел на поле 87 минут, после чего был замен на полузащитника Константина Кучаева. Уходя с поля, Головин заметно прихрамывал.

ЦСКА одержал волевую победу над чемпионом Португалии. Пропустив на 50-й минуте от швейцарца Хариса Сеферовича, российская команда отыгралась через 13 минут благодаря пенальти, реализованному бразильцем Витиньо. А через восемь минут 20-летний дебютант Лиги чемпионов Тимур Жамалетдинов забил победный гол.

Добавим, что на 43-й минуте Головин получил желтую карточку.

Во втором туре 27 сентября ЦСКА сыграет дома с «Манчестер Юнайтед».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча