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Николай Валуев: Мне предлагали сдать бой

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Бывший профессиональный боксер Николай Валуев рассказал, что во время спортивной карьеры ему предлагали провести договорной матч, сдав бой.

«Удивил результат в матче Франция — Люксембург. Ни одного забитого французами мяча. Что же по поводу того, что миром правят букмекеры, отвечу. Когда я боксировал, на меня выходили с предложениями сдать бой. Больше я этих людей не видел… Все зависит от человека. Сможет ли он смотреть в глаза своим болельщикам, если пойдет на сделку со своей совестью», — цитирует Валуева «Интерскол».

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