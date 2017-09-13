Виталий Фридзон: Сборная России знает слабые стороны греков

Защитник сборной России Виталий Фридзон поделился мнением о национальной команде Греции.



«Греция не показала мощной игры в группе. В команде были разногласия, но они сумели настроиться на плей-офф и продемонстрировать свои лучшие качества. У греков сильная команда, на каждую позицию есть несколько равноценных игроков. У нас было время изучить соперника, мы знаем все сильные и слабые стороны этой сборной. Нам же нужно продолжать играть в свой баскетбол, быть вместе, биться за каждый мяч. Мы сделаем все, чтобы пройти дальше», – приводят слова Фридзона «Известия».