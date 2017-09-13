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Однорукий боец Ньюэлл возвращается в ММА

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Американец Ник Ньюэлл объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт на несколько боев  с промоушеном LFA.

31-летний Ньюэлл родился с врожденной ампутацией – у него отсутствует часть левой руки. Несмотря на это он стал бойцом MMA и в 14 боях одержал 13 побед. В 2012 году он стал чемпионом организации XFC в легком весе, выиграв все восемь поединков. После этого он перешел в промоушен WSOF, где потерпел свое первое и единственное поражение в титульном бою против непобежденного Джастина Гэтджи. В 2015 году после еще двух побед Ньюэлл приостановил карьеру бойца MMA.

Дата боя и соперник Ньюэлла будут объявлены позднее.

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