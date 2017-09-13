Карякин оплатил заявку на участие в «Дакаре» без спонсоров

Победитель ралли- марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин оплатил заявку на участие в ралли следующего года без спонсорской поддержки, сообщает ТАСС.

Заявка на одного гонщика стоит 1,5 млн рублей.

«Заявку я закрыл только свою, а заявки по техникам и по остальным членам команды я, если найду деньги, буду платить с удорожанием. Например, чтобы привезти с собой техников, необходимо будет заплатить на 10-15% больше, чем было изначально. Какую-то часть заявки я оплатил своими средствами, также мне помог мой товарищ», - рассказал гонщик.

Ранее Карякин сообщил, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей.







