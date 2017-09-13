Жорди Альба: Вальверде отлично передает свои идеи команде

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о победе над «Ювентусом» (3:0) на «Камп Ноу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чувствую себя феноменально и намного более уверенно, чем раньше, – приводит Football Italia слова Альбы. – Мы одержали престижную победу над великолепной командой. У нас все получается в последних матчах, мы находимся на отличном уровне.

Мы играли очень внимательно с первой до последней минуты. Вальверде отлично передавал свои идеи команде. Мы знаем, как играть терпеливо и правильно».

Напомним, дубль в ворота чемпионов Италии сделал аргентинец Лионель Месси, еще один гол на счету хорвата Ивана Ракитича.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча