Жорди Альба: Вальверде отлично передает свои идеи команде
Защитник «Барселоны»
Жорди Альба высказался о победе над «Ювентусом» (3:0) на «Камп Ноу» в матче
первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Чувствую себя феноменально и намного более уверенно, чем раньше, – приводит Football Italia слова Альбы. – Мы одержали престижную победу над великолепной командой. У нас все получается в последних матчах, мы находимся на отличном уровне.
Мы играли очень внимательно с первой до последней минуты. Вальверде отлично передавал свои идеи команде. Мы знаем, как играть терпеливо и правильно».
Напомним, дубль в ворота чемпионов Италии сделал аргентинец Лионель Месси, еще один гол на счету хорвата Ивана Ракитича.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)
Голы
Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста
Предупреждения:
Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция