Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур0 : 1ЦСКА
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Марибор- : -Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Селихов: Каррера оставил за Ребровом место в старте, это правильно

Источник:  RT на русскомКомментарии

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказал мнение по поводу того, что он, перейдя в стан красно-белых в прошлом сезоне, стал вторым номером команды.

«Наверное, был вызов самому себе. Впрочем, раз «Спартак» стал чемпионом, Каррера поступил правильно, оставив за Артемом место первого вратаря. Опасения, что меня не примут болельщики? Я вроде ничего плохого не сделал, чтобы бояться. Напротив, читал, что обо мне хорошо отзывались.

Никаких особенных разговоров у нас с Массимо Каррерой на тему моего перехода не было. Всех новичков представили на первом зимнем сборе. После этого начали работать. Я общался только с руководством. Мне сказали, что тренерский штаб осведомлен и все будет хорошо», — цитирует Селихова RT на русском.

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бесперспективный» и «недостойный». Герой Лиги чемпионов заткнул всех за неделю«Бесперспективный» и «недостойный». Герой Лиги чемпионов заткнул всех за неделюУ Тимура Жамалетдинова, который принес ЦСКА победу над «Бенфикой», непростая история. И теперь в ней много тех, кто оказался не прав.Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»Полузащитник ЦСКА Александр Головин избежал травмы в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.Калачев – лучший игрок «Ростова» в матче с «Арсеналом»На официальном сайта «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбрали лучше игрока своей команды в матче 9-го тура РФПЛ против «Арсенала» (2:2).Массимо Каррера: «Спартак» ждет трудный матчГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора».ЦСКА показал «Спартаку», как это делается, а «Зенит» опростоволосился (видео)ЦСКА показал «Спартаку», как это делается, а «Зенит» опростоволосился (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Хоккей
Вячеслав Быков: Не нужно ругать Овечкина. Он не виноват!
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол
Андрес Иньеста: Мы контролировали игру, у «Ювентуса» почти не было шансов
Другие
ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Артём Ребров
Артём Реброввсе новости
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости