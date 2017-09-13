Касутин остается в новокузнецком «Металлурге»

Исполняющий обязанности генерального директора новокузнецкого «Металлурга» Александр Китов сообщил, что вратарь Иван Касутин остается в команде.

- В связи с тем, что полностью сменился тренерский штаб «Металлурга», а Иван Касутин является непосредственно воспитанником Анатолия Хоменко, которому прекрасно известны возможности хоккеиста, то по решению нового главного тренера решили оставить Ивана в команде. Пусть работает и доказывает свою состоятельность, - сказал Китов.

Напомним, «Кузня» подписала соглашение с 30-летним голкипером на один сезон в июле.

Минувший сезон КХЛ Касутин начинал в «Торпедо», но в конце ноября нижегородский клуб расторг с ним контракт. Вратарь перешел в «Нефтехимик», но провел за него всего одну встречу.

Ранее Касутин защищал цвета «Спартака», «Ак Барса», «Северстали», «Витязя», СКА и «Лады».

«Металлург» исключен из КХЛ и этот сезон проведет в ВХЛ.