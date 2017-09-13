Кирилл Меляков: После семи пропущенных шайб мысли разбегаются

Защитник «Югры» Кирилл Меляков прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:7) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Сложно что-то комментировать. После семи пропущенных шайб мысли все разбегаются. У омичей было видно желание победить, хотя и у нас желания было не меньше. Может быть, где-то в реализации моментов нам чего-то не хватило. Нужно поднимать настроение, чтобы прервать череду поражений. Сегодня было много удалений у обеих команд, и шансов забить у нас было достаточно, - сказал игрок.