Кирилл Меляков: После семи пропущенных шайб мысли разбегаются
Защитник «Югры» Кирилл Меляков прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:7) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Сложно что-то комментировать. После семи пропущенных шайб мысли все разбегаются. У омичей было видно желание победить, хотя и у нас желания было не меньше. Может быть, где-то в реализации моментов нам чего-то не хватило. Нужно поднимать настроение, чтобы прервать череду поражений. Сегодня было много удалений у обеих команд, и шансов забить у нас было достаточно, - сказал игрок.
Матч
Югра - Авангард - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Голы:
Кошелев 0:50 (0:1). Эверберг (Густафсон), 18:11 (0:2 - бол.). Пьянов (Михеев, Осипов), 24:24 (0:3). Кошелев (Пьянов, Михеев), 30:23 (0:4 - бол.). Березин (Меньшиков, Михеев), 35:41 (0:5 - бол.). Кугрышев (Петерссон), 42:15 (0:6 - бол.). Пережогин (Фисенко, Мартынов), 56:39 (0:7).
Место и дата
12 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция