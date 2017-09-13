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Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков: Ни один спортсмен из доклада Макларена не был признан виновным

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена.

«В общем и целом, информация в докладе Макларена является неполной, а во многих случаях еще и недостоверной. Это как раз и служит причиной таких решений, как сегодня.

И, по состоянию на 6 сентября 2017 года, из упомянутых в докладе Макларена 1000 российских спортсменов ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован на основе представленной информации, а прошел уже год.  Наверное, это показатель», – приводит «Р-Спорт» слова Позднякова.

Напомним, в среду издание The New York Times сообщило о том, что WADA завершило расследование в отношении 95 российских спортсменов. При этом в своем докладе Макларен сообщил о том, что в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы более тысячи спортсменов России.

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