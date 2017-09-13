Александр Селихов: Я непричастен к чемпионству «Спартака», но искренне переживал за ребят

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, какие испытал ощущения от чемпионского титула, который он завоевал в прошлом сезоне со своим клубом, при этом сыграв за красно-белых всего один матч в сезоне-2016/17 в РФПЛ.

«Естественно, я не причастен к чемпионству, но я искренне переживал за ребят. Можно сказать, двоякие эмоции испытал от этого. В тот момент, когда «Спартак» стал чемпионом, я ужинал, а краем глаза следил за результатом матча «Зенит» — «Терек». Потом уже увидел, что «Терек» победил в Санкт-Петербурге, и наш администратор быстро написал всем сообщения, где собираемся.

Тем сумасшествием, которое творилось на поле после матча с «Тереком», когда вручали кубок, удивлен не был. Наши болельщики долго этого ждали. Эмоций было выше крыши», — цитирует Селихова RT на русском.