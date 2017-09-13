Сборная Ирана по волейболу одержала победу над США на Всемирном кубке чемпионов

Иранские волейболисты одержали волевую победу над командой США в матче Всемирного кубка чемпионов. Матч прошел в среду в Нагоре.

Матч закончился со счетом 3:2 (20:25, 17:25, 27:25, 25:21, 15:12) в пользу иранской команды.

Как известно, иранцы ранее также в пяти партиях одержали победу против сборной Италии. В следующем этапе сборная Ирана сыграет с командой Бразилии. Американцев ждут французы.

Напомним, что Всемирный кубок чемпионов по волейболу проходит в Японии.