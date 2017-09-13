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Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом матча с «Марибором»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

Победа словенского клуба оценивается коэффициентом 4,22, тогда как виктория российской команды идет за 1,85.

За ничью букмекеры предлагают 3,42.

Эксперты считают также, что во встрече не будет забито много мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1,72, на противоположный исход - за 2,03.

Игра начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Голосование: Как завершится матч «Марибор» – «Спартак»?

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