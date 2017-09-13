WADA ждет от РФ принятия ответственности за систему обмана, вскрытую Маклареном

Представитель WADA Мэгги Дюран заявила, что руководство органа ждет от РУСАДА принятия ответственности за систему обмана, вскрытую в докладе Макларена.

«WADA ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Макларена, как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации РУСАДА, вместо того, чтобы перекладывать вину на других», - приводит слова Дюран Reuters.

Также представитель WADA отметила, что именно российские власти назначили Родченкова главой лаборатории, и лаборатория была «ответственна за подачу заявки, получение и сохранение аккредитации WADA».

Напомним, ранее сообщалось, WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил.