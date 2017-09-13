Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2ЦСКА
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Футбол  Марибор- : -Спартак
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WADA ждет от РФ принятия ответственности за систему обмана, вскрытую Маклареном

Источник:  ReutersКомментарии

Представитель WADA Мэгги Дюран заявила, что руководство органа ждет от РУСАДА принятия ответственности за систему обмана, вскрытую в докладе Макларена.

«WADA ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Макларена, как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации РУСАДА, вместо того, чтобы перекладывать вину на других», - приводит слова Дюран Reuters.

Также представитель WADA отметила, что именно российские власти назначили Родченкова главой лаборатории, и лаборатория была «ответственна за подачу заявки, получение и сохранение аккредитации WADA».

Напомним, ранее сообщалось, WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светалана Журова: Многим ностранным спортсменам будет стыдно за слова о РоссииОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию, что Всемирное антидопинговое агентство закрыло расследование по 95 российским спортсменам, упомянутым в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков: Ни один спортсмен из доклада Макларена не был признан виновнымПервый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена.ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада МакларенаВсемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, сообщает New York Times.Аудиторы WADA прибудут 27 сентября в Россию для оценки РУСАДААудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в Россию 27 сентября для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Виталий Мутко: Надеюсь, что ситуация с российскими спортсменами разрешится до старта зимнего сезонаВице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что ситуация с российскими споотсменами, которым не предъявляют обвинений, разрешится до старта этапов Кубка мира.
MMA
Однорукий боец Ньюэлл возвращается в ММА
Хоккей
Павел Дацюк: Открытая раскатка? Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов утром перед игрой
Футбол
Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»
Хоккей
Владимир Федосов: Войнов уже готов играть и поедет на выездную серию
все новости
WADA
WADA
РУСАДА
РУСАДА