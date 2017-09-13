Сергей Тетюхин: Спасибо Кадырову за развитие волейбола в Чечне

Доигровщик белгородского «Белогорья» Сергей Тетюхин, принявший участие в открытии волейбольного дворца в Грозном, отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии волейбола в республике.

«Я первый раз в Чеченской республике! Я на открытии «Волейбольного дворца» в Грозном! Спасибо огромное, Рамзан Кадыров, за то что Вы делаете для волейбола в республике!» – написал Тетюхин на своей странице в инстаграме.