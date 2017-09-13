Тройка Капризов – Шалунов – Шумаков не выйдет на лед против «Амура»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Форварды армейцев Кирилл Капризов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков не заявлены на игру против хабаровского «Амура».
После матча с китайской командой тренерский штаб ЦСКА принял решение о замене восьми игроков. Помимо тройки нападающих в запасе остались форварды Сергей Андронов, Кирилл Петров, Грег Скотт и защитник Никита Нестеров.
Напомним, что московская
команда одержала победу в восьми предыдущих матчах подряд.
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