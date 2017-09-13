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Пашалич назвал «Спартак» российским «Реалом»

Источник:  24sataКомментарии

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич сравнил клуб с мадридским «Реалом».

Пашалич поделился в интервью 24sata.hr своей жизнью в Москве и рассказал о переходе в стан красно-белых.

«Москва — это особый мир, в котором тебе нужен минимум час, чтобы куда-то добраться на машине. У меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов, так что не было раздумий, соглашаться на переход в «Спартак» или нет. Спартак не отстает от мировых клубов, команду называют мадридским «Реалом»,- рассказывает хорватский футболист.

Футболист перешел в «Спартак» на правах аренды. На данный момент он принадлежит «Челси», ранее играл за «Монако» и «Милан».

Напомним, что в среду в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Спартак» встретится со словенским «Марибором».




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