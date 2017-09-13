Озил решил покинуть «Арсенал» по окончании сезона

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил принял решение покинуть клуб летом следующего года, когда у него истекает контракт с «канонирами», сообщает Sport Bild.

По данным издания, предложенное в феврале 28-летнему хавбеку сборной Германии новое соглашение с окладом 280 тысяч евро в неделю не устроило игрока. С того времени подвижек в контрактном вопросе так и не произошло.

Озил защищает цвета «Арсенала» с 2013 года.

В прошедшем сезоне он провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.