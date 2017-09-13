Валерий Газзаев: Гол Жамалетдинова «Бенфике» важен для его карьеры
Бывший тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев выразил мнение, что победный гол Тимура Жамалетдинова в ворота «Бенфики» (2:1) станет важным для его карьеры.
«Команда играла с большим настроением. Крайне важно, что забил молодой Жамалетджинов: думаю, это очень важно для его карьеры. Важно на таком уровне забить мяч», - поделился с ТАСС Газзаев.
После победы над португальской «Бенфикой» со счетом 2:1, у ЦСКА появилась реальная возможность выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, отметил бывший тренер армейцев.
Напомним, что в следующем этапе группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Англичане во вторник разгромили швейцарский «Базель» со счетом 3:0.
Матч
Голы
Сеферович 50 (1:0). Витиньо 63 (1:1 - пен.). Жамалетдинов 71 (1:2).
Состав
Бенфика: Варела, Лопес (Силва, 88), Алмейда, Луизао, Гримальдо (Барбоза, 77), Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович, Сальвио, Пицци
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Фернандес, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 77), Головин (Кучаев, 87), Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов, 67)
Предупреждения:
Алмейда, 62; Сеферович, 80 - Головин, 43; Дзагоев, 73; Вернблум, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
12 сентября 21:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция