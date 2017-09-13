Валерий Газзаев: Гол Жамалетдинова «Бенфике» важен для его карьеры

Бывший тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев выразил мнение, что победный гол Тимура Жамалетдинова в ворота «Бенфики» (2:1) станет важным для его карьеры.

«Команда играла с большим настроением. Крайне важно, что забил молодой Жамалетджинов: думаю, это очень важно для его карьеры. Важно на таком уровне забить мяч», - поделился с ТАСС Газзаев.

После победы над португальской «Бенфикой» со счетом 2:1, у ЦСКА появилась реальная возможность выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, отметил бывший тренер армейцев.

Напомним, что в следующем этапе группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Англичане во вторник разгромили швейцарский «Базель» со счетом 3:0.