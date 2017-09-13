Светалана Журова: Многим ностранным спортсменам будет стыдно за слова о России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию, что Всемирное антидопинговое агентство закрыло расследование по 95 российским спортсменам, упомянутым в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.

«Подозрения в допинге разделили спортсменов на несколько лагерей. Многим теперь будет стыдно за свои слова, поскольку атлеты оказались невиновными. Я сразу говорила спортсменам, чтобы они не торопились обвинять друг друга, поскольку все эти дела могут рассыпаться и виновный станет невиновным.



Действующим спортсменам надо быть аккуратней с высказываниями, поскольку ситуация может повернуться в другую сторону, а им с ними выступать и друг другу в глаза смотреть. Хочется, чтобы это закончилось быстрее, поскольку это рождает в спорте не очень хорошую атмосферу. Поскольку мы детям говорим, что спортивные соревнования — это дружба.

Международные и российские спортивные федерации тоже подключились, и без этого доказать невиновность спортсменов было невозможно. Видимо, смогли найти аргументы, чтобы снять эти обвинения. Мы с самого начала говорили, что ряд обвинений и фактов были подтасованными и не имели под собой никакой почвы. Думаю, что сейчас ВАДА нужны были более веские доказательства, и они их получили», — цитирует Журову ТАСС.