Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2ЦСКА
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Футбол  Марибор- : -Спартак
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светалана Журова: Многим ностранным спортсменам будет стыдно за слова о России

Источник:  ТАССКомментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию, что Всемирное антидопинговое агентство закрыло расследование по 95 российским спортсменам, упомянутым в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.

«Подозрения в допинге разделили спортсменов на несколько лагерей. Многим теперь будет стыдно за свои слова, поскольку атлеты оказались невиновными. Я сразу говорила спортсменам, чтобы они не торопились обвинять друг друга, поскольку все эти дела могут рассыпаться и виновный станет невиновным.

Действующим спортсменам надо быть аккуратней с высказываниями, поскольку ситуация может повернуться в другую сторону, а им с ними выступать и друг другу в глаза смотреть. Хочется, чтобы это закончилось быстрее, поскольку это рождает в спорте не очень хорошую атмосферу. Поскольку мы детям говорим, что спортивные соревнования — это дружба.

Международные и российские спортивные федерации тоже подключились, и без этого доказать невиновность спортсменов было невозможно. Видимо, смогли найти аргументы, чтобы снять эти обвинения. Мы с самого начала говорили, что ряд обвинений и фактов были подтасованными и не имели под собой никакой почвы. Думаю, что сейчас ВАДА нужны были более веские доказательства, и они их получили», — цитирует Журову ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
WADA ждет от РФ принятия ответственности за систему обмана, вскрытую МаклареномПредставитель WADA Мэгги Дюран заявила, что руководство органа ждет от РУСАДА принятия ответственности за систему обмана, вскрытую в докладе Макларена.Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков: Ни один спортсмен из доклада Макларена не был признан виновнымПервый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена.ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада МакларенаВсемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, сообщает New York Times.Аудиторы WADA прибудут 27 сентября в Россию для оценки РУСАДААудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в Россию 27 сентября для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Виталий Мутко: Надеюсь, что ситуация с российскими спортсменами разрешится до старта зимнего сезонаВице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что ситуация с российскими споотсменами, которым не предъявляют обвинений, разрешится до старта этапов Кубка мира.
MMA
Однорукий боец Ньюэлл возвращается в ММА
Хоккей
Павел Дацюк: Открытая раскатка? Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов утром перед игрой
Футбол
Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»
Хоккей
Владимир Федосов: Войнов уже готов играть и поедет на выездную серию
все новости
Светлана Журова
Светлана Журовавсе новости
WADA
WADA